Общество

Полку партнеров прибыло: директор «Михайловского» подписал три договора о сотрудничестве

Три договора о сотрудничестве подписал сегодня в Санкт-Петербурге директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Один из документов предусматривает долгосрочное партнерское взаимодействие между «Михайловским» и Российским этнографическим музеем (Санкт-Петербург), в том числе — работу над совместными выставочными, просветительскими и научными проектами. От имени петербургского музея соглашение подписала директор учреждения Юлия Купина.

Еще два договора определяют общие направления сотрудничества в деле сохранения отечественного культурного, исторического и научного наследия между Пушкинским Заповедником и Российской национальной библиотекой в северной столице (документ подписан её генеральным директором Владимир Гронский), а также между «Михайловским» и Министерством культуры Тульской области (свою подпись под соглашением поставила руководитель ведомства Татьяна Рыбкина).

Церемонии подписания документов состоялись в большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга сразу по окончании стратегической сессии МК РФ по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России», уточнили в «Михайловском».