Общество

Состояние раненного в СВО псковского священника Александра Цыганова остаётся тяжелым

Состояние псковского священника Александра Цыганова, раненного в ходе СВО, остаётся тяжелым. Об этом сообщается в группе храма святого Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Храм Александра Невского г. Пскова» / «ВКонтакте»

«Дорогие братья и сестры, просим вас не оставлять своих молитв о нашем батюшке Александре Цыганове. Его состояние остается крайне тяжелым и не стабильным. Отец Александр очень нуждается в наших молитвах и Божией помощи! Напоминаем, что каждый день в 20:00 в нашем храме совершается молебен о здравии с акафистом великомученику Пантелеимону», – отмечается в сообщении.

Кроме того, информацию о стабилизации состояния священника, которую ранее озвучили на телеканале «Спас», в храме назвали ложной.