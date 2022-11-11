Общество

Луну над монументом «Ледовое побоище» запечатлели псковские астрономы-любители

Луну над монументом «Ледовое побоище» на горе Соколиха запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов и Михаил Прохоренко12 ноября. Видеозаписью и фотографиями они поделились в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

«Не прошло и 5000 тысяч лет, как нашел в фоторедакторе lightroom вкладку для кадрирования. Соответственно, обрезал все снимки и могу представить уже совсем в ином свете вчерашнюю Луну над монументом "В честь Ледового побоища". Теперь заметно как и человеки разные бегают у подножия памятника», - прокомментировал Михаил Прохоренко.

Видео: Михаил Прохоренко

Напомним, что 8 ноября часть россиян могла наблюдать лунное затмение.