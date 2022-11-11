Общество

15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 343 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 140. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 941 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: