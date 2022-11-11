15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 343 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 140. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 941 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –41013/4
- Великие Луки –18212/5
- Бежаницкий район –1608/1
- Великолукский район –2847/2
- Гдовский район –2250/0
- Дедовичский район –3081/0
- Дновский район –1022/0
- Красногородский район –1129/0
- Куньинский район –1065/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5644/1
- Новоржевский район –1350/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6092/0
- Палкинский район –1270/0
- Печорский район –2977/0
- Плюсский район –1972/0
- Порховский район –4554/0
- Псковский район –9704/0
- Пустошкинский район –1581/1
- Пушкиногорский район –1797/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2992/0
- Стругокрасненский район –2122/0
- Усвятский район –747/1.