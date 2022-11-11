Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде

На образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» с 1 по 20 ноября. Она направлена на расширение знаний основ безопасного поведения на дорогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Принять участие в олимпиаде могут ученики с 1 по 9 класс общеобразовательных организаций. Для прохождения заданий школьникам необходимо зарегистрироваться на указанной платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады (выполнять задания ребята могут при участии взрослых).

Мероприятие это в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами его выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с МВД России, Минтрансом России, Минпросвещения России.