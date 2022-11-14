Общество

Группа PIZZA выступит в «Акустике» на «Европе Плюс»

Группа PIZZA выступит в проекте «Европа Плюс Акустика» 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радиостанции.

«В прямом эфире радио №1 в России* - ещё больше хитов и больше музыки бэнда в необычной аранжировке, которые точно никого не оставят равнодушными», - рассказали в пресс-службе.

В сверхсовременной VISUAL STUDIO «Европы Плюс» PIZZA исполнит в акустической версии свои наиболее известные песни, среди которых «Оружие», «Улыбка», «Мерцала» и другие. Кроме того, аудитория станции узнает, как создавался новый альбом «Сахар», почему для клипа «Пружинка» лидер группы Сергей Приказчиков выбрал образ героя Райана Гослинга из фильма «Бегущий по лезвию 2049» и с кем из звёзд готовится выпустить очередной фит.

«Благодаря фирменному звучанию каждая песня группы PIZZA вмиг становится хитом. Их музыка безусловно покорила многомиллионную аудиторию “Европы Плюс”. Трек “Мерцала” уверенно держался в первой пятёрке чарта “ЕвроХит Топ 40” не одну неделю, и я верю, что скоро артисты побьют свой рекорд», – отметил директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Попасть на live-выступление PIZZA в студии «Европы Плюс» могут все желающие. Для этого достаточно заполнить анкету на europaplus.ru.

Услышать акустический концерт группы PIZZA на «Европе Плюс» можно с 20:00 до 21:00, а увидеть — в интернет-трансляции на europaplus.ru, в мобильном приложении и в социальной сети «ВКонтакте».

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022, Daily Reach, AQH Share. Возраст 12+.