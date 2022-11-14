Общество

Учащимся псковского СИЗО рассказали о революции и отце российской авиации

Занятия, направленные на культурное, духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся, провели в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, серия уроков под названием «Альманах событий» объединила темы, посвящённые истории страны и людям, вложившим знания и силу в развитие государства.

Обучающиеся познакомились с жизнью советского авиаконструктора, отца российской авиации Андрея Туполева. В этом году конструкторскому бюро его имени исполнилось 100 лет. Кадры документального фильма напомнили о проектах и разработках, отложивших колоссальный отпечаток на развитие воздушного транспорта страны.

Продолжили занятия тематические уроки о событиях 7 ноября 1917 года, парада на Красной площади в 1941 году, Дня народного единства. В «Разговорах о важном» прозвучали музыкальные композиции о Родине и её героях, продемонстрированы видеоролики патриотической направленности.