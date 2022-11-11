Общество

Неустойчивая погода в начале зимы ожидается в Псковской области

Неустойчивая погода с перепадами температур ожидается в Псковской области в конце осеннего и начале зимнего периодов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила синоптик Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Конец осеннего и начало зимнего периода на территории Псковской области ожидается неустойчивым. Первый период – минусовой, в следующем периоде можем ждать переход температур на "плюсы" с мокрыми осадками. В январе есть вероятность образования антициклона. Могут быть "плюсы", перемежающиеся с минусовыми температурами», - рассказала синоптик.

Она отметила, что в конце декабря погода, возможно, все же будет «зимней».