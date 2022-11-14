Общество

Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи

Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виктория Ушева / «ВКонтакте»

«Прошу помощи, сторожевая собака загрызла куриц, и теперь хотят от неё избавиться, пожалуйста, помогите мне её пристроить. Я перед мамой бессильна, три приюта отказали, времени совсем нет!» - написала девушка.

Псковской Ленте Новостей она сообщила, что и собака, и курицы принадлежат её семье. С девушкой можно связаться по телефону: 89052951583.