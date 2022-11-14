Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Виктория Ушева / «ВКонтакте»
«Прошу помощи, сторожевая собака загрызла куриц, и теперь хотят от неё избавиться, пожалуйста, помогите мне её пристроить. Я перед мамой бессильна, три приюта отказали, времени совсем нет!» - написала девушка.
Псковской Ленте Новостей она сообщила, что и собака, и курицы принадлежат её семье. С девушкой можно связаться по телефону: 89052951583.