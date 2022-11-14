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Общество

Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи

14.11.2022 15:06|ПсковКомментариев: 0

Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Виктория Ушева / «ВКонтакте»

«Прошу помощи, сторожевая собака загрызла куриц, и теперь хотят от неё избавиться, пожалуйста, помогите мне её пристроить. Я перед мамой бессильна, три приюта отказали, времени совсем нет!» - написала девушка. 

Псковской Ленте Новостей она сообщила, что и собака, и курицы принадлежат её семье. С девушкой можно связаться по телефону: 89052951583. 

Теги: #собаки #дно #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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