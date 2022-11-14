Общество

Деревянные щиты для нужд Минобороны изготавливают в Дедовичах

Деревянные щиты для нужд Минобороны изготавливают в Дедовичах. Об этом глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«В посёлке Дедовичи для нужд министерства обороны организовано изготовление деревянных щитов с целью укрепления траншей и окопов. Работы проводятся на территории бывшей сельхозтехники и железнодорожного тупика вблизи ООО "Лесник"», - рассказал Геннадий Афанасьев.

Объёмы выполняемых работ, по его словам, «значительны и долгосрочны по времени». Для изготовления щитов требуются рабочие.