Общество

Ферму по разведению виноградных улиток посетил губернатор в Невельском районе

Ферму по разведению виноградных улиток в Невельском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно со спикером областного Собрания Александром Котовым сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фермер поблагодарил главу региона за поддержку его обращения и принятие решений, необходимых для сохранения популяции виноградных улиток в Псковской области.

Благодаря этому соглашению определён минимальный размер улиток, которых можно собирать в промышленных масштабах. Фермер отметил ценность того, «когда бизнес и власть понимают и слышат друг друга».

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Фермер рассказал гостям о том, что улиток собирают с 1 мая по 30 июня, но они стараются делать это раньше, чтобы не нарушить популяцию. За сезон из Псковской области (в основном, в страны Прибалтики) вывозится от 300 до 500 тонн улиток. Сами же ракушки чистятся вручную зубными щётками и также вручную калибруются по размеру.

Главной особенностью фермы является безотходное производство - у фермера налажен процесс с местным населением, которому он отдаёт бракованные раковины или печень улитки, которая не используется в приготовлении. Это идёт на удобрение или на подкормку животных.