Общество

Почти 500 партий продукции животного происхождения в Псковской области отправили на экспорт

469 партий продукции животного происхождения отправлено на экспорт с территории Псковской области под контролем Россельхознадзора за 10 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Общий вес продукции превысил 8,1 тысячи тонн. На экспорт поставляли 7,6 тысячи тонн мясосырья во Вьетнам и Гонконг и 482,3 тонны рыбы и рыбопродукции в Эстонию, Литву, Нидерланды и Грузию. Всю продукцию произвели на предприятиях Псковской области.

В ходе проведения ветеринарного контроля Россельхознадзор установил, что отправляемые на экспорт партии товара соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.