Общество

С Богом под пулями: как псковский священник помогает солдатам в зоне СВО

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове Алексей Воронюк в ноябре добровольно отправился в Луганск, зону специальной военной операции России. Несмотря на смертельную опасность, военный священник решил поддержать боевой дух солдат и разделить с ними все тяготы и лишения окопной жизни. Потому что вера, считает он, способна спасти жизнь.

Фото: Алексей Воронюк

«МК в Пскове» поговорил с псковским настоятелем и узнал, как он помогает российским бойцам, что страшного увидел на территории боевых действия и свидетелем каких чудес стал. Читайте здесь>>>