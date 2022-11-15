Общество

Посвящённое Дню призывника мероприятие состоялось в администрации Псковского района

Мероприятие, посвящённое Дню призывника, состоялось в администрации Псковского района. Об этом рассказала глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова | «ВКонтакте»

«Сегодня провожали в ряды вооруженных сил наших молодых земляков, которые идут выполнять свой гражданский долг перед Родиной. Желаю призывникам крепкого здоровья, упорства, настойчивости, успехов в службе и мирного неба над головой!» – написала Наталья Федорова.

К призывникам и их родственникам обратились заместитель главы города Пскова Владимир Воробьёв, председатель совета ветеранов 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Александр Кокорев, председатель областного собрания высшего офицерского состава генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Военный комиссар Псковской области по городу Пскову и Псковскому району Николай Александров ознакомил псковичей с особенностями призыва, а с духовным наставлением и благословением к призывникам обратился настоятель храма святого Апостола Матфея деревни Писковичи отец Евгений.

Концертную программу для участников мероприятия подготовили артисты псковского районного центра культуры.