Общество

Два ребёнка умерли от COVID-19 в Псковской области с начала года

Два ребёнка скончались от коронавируса в Псковской области за 9 месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«От новой коронавирусной инфекции COVID-19 за 9 месяцев 2022 года умерли два ребёнка. Все дети имели сопутствующую патологию», - сообщили в профильном комитете.

Там также добавили, что детской смертности от ОРВИ и гриппа за истёкший период 2022 года в регионе не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области по итогам прошедшей недели осталась на прежнем уровне: 120 случаев (19,35 на 100 тысяч населения). В восьми районах региона новых случаев заражения за неделю не выявили.