Общество

20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 394 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 13 пациентов, всего – 125 394. Умерли из-за коронавируса в регионе 1942 человека.

Смотрите также Два ребёнка умерли от COVID-19 в Псковской области с начала года

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков – 41040/7

Великие Луки – 18219/3

Бежаницкий район – 1608/0

Великолукский район – 2848/0

Гдовский район – 2252/1

Дедовичский район – 3082/0

Дновский район – 1022/0

Красногородский район – 1129/0

Куньинский район – 1066/1

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5647/3

Новоржевский район – 1352/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6092/0

Палкинский район – 1270/0

Печорский район – 2978/0

Плюсский район – 1972/0

Порховский район – 4555/1

Псковский район – 9705/1

Пустошкинский район – 1581/0

Пушкиногорский район – 1800/3

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2993/0

Стругокрасненский район – 2122/0

Усвятский район – 747/0.