20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 394 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 13 пациентов, всего – 125 394. Умерли из-за коронавируса в регионе 1942 человека.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 41040/7
Великие Луки – 18219/3
Бежаницкий район – 1608/0
Великолукский район – 2848/0
Гдовский район – 2252/1
Дедовичский район – 3082/0
Дновский район – 1022/0
Красногородский район – 1129/0
Куньинский район – 1066/1
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5647/3
Новоржевский район – 1352/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/0
Палкинский район – 1270/0
Печорский район – 2978/0
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4555/1
Псковский район – 9705/1
Пустошкинский район – 1581/0
Пушкиногорский район – 1800/3
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2993/0
Стругокрасненский район – 2122/0
Усвятский район – 747/0.