Общество

Студенты производственно-интеграционных мастерских посетили Псковский музей-заповедник

Обучающиеся производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца посетили Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости побывали в главном здании музея на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и в картинной галерее. Встреча прошла в рамках сотрудничества псковского музея-заповедника и производственно-интеграционных мастерских.

Сотрудники музея рассказали гостям об истории псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковичей. На примере иконописи, художественного серебра и различных археологических находок участники группы увидели все многообразие жизни древних обитателей Псковского края.

«Мы всегда очень рады нашим гостям из производственно-интеграционных мастерских и всегда с нетерпением ждем наши встречи. Они по-особенному, очень тонко воспринимают искусство, и те эмоции, которые у ребят вызывает посещение музея, являются для нас лучшей наградой», – поделилась главный специалист центра музейной педагогики Зинаида Колесникова.

Для гостей также провели экскурсию по картинной галерее. Музейщики познакомили их с произведениями русских художников, отражающими историю искусства России за целых четыре столетия. Участники экскурсии узнали об эмоциональном и духовном содержании русского искусства, о его живописно-пластическом богатстве.

В культурно-образовательной программе производственно-интеграционных мастерских по направлению сотрудничества с Псковским музеем-заповедником ежемесячно проводится четыре подобных экскурсии. Это позволяет каждому желающему раз в месяц посетить музей и воочию увидеть те уникальные экспонаты и произведения искусства, которые представлены на экспозициях и выставках.