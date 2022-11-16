Общество

О полезных свойствах минтая рассказали россиянам

Минтай считается одной из самых недорогих и доступных рыб. Чаще всего белое мясо рыбы используют в приготовлении котлет, полуфабрикатов и крабовых палочек.

Минтай содержит витамины группы В, хром, цинк, кобальт, йод, марганец, фтор, железо, медь и аминокислоты. Также в составе рыбы есть полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6. Употребление минтая благотворно влияет на пищеварительную и нервную системы, печень, кожу, волосы и ногти, рассказали RuNews24.

При этом в составе рыбы есть аскорбиновая кислота, фтор и фосфор, которые улучшают состояние зубной эмали и дёсен.

Самым полезным блюдом из минтая будет приготовить его на пару. Для вкуса стоит добавить сок лимона, соль. При подаче можно использовать соус на основе натурального йогурта. Также минтай можно приготовить в духовке в фольге, под рыбу стоит положить овощи или маринад, чтобы добавить вкуса. Кроме того, минтай жарят в кляре, в муке, тушат в сливках или специях.