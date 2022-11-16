Общество

Великолучанка накормила подбитую енотовидную собаку йогуртом. ВИДЕО

Великолучанка накормила енотовидную собаку йогуртом. Запись об этом она разместила в группе «Типичные Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: Елена Аксёнова / «ВКонтакте»

«По пути домой встретила сидящую на обочине енотовидную собаку. Оказалось, что животное совершенно спокойное, адекватное, без признаков бешенства. Но, видимо, его немного подбили, ибо прихрамывал на заднюю лапку. Единственное, что я могла сделать, это покормить, у меня были только йогурты да печеньки. Каково было моё удивление, когда дикое животное от йогурта не отказалось, а наоборот, стрескало. Пищевая агрессия у животного присутствует, поэтому баночки из под йогурта пришлось оставить ему. Каюсь», – рассказала местная жительница.

В комментариях горожане объяснили, что енотовидная собака всеядная: «Она ест всё: от кузнечиков до целлофановых пакетов, которые хоть чуть пахнут рыбой или мясом».

Подписчики сообщества также предупредили девушку, что если дикое животное подпустило к себе, то это максимальный риск.

«Бешенство так и проявляется. Есть печальный опыт такого общения как раз с енотом, после которого потеряли своих собак», – пояснила женщина.

Еще одна местная жительница посоветовала не кормить диких животных.

«Бешенство может протекать в разных формах, в том числе в тихой. Ваши "добрые" дела могут выйти боком вам и другим людям, вплоть до летального исхода. Прикармливая и приманивая диких животных к городам и деревням, вы способствуете распространению болезни и рискуете своей жизнью», – предупредила она.

«Больное животное не может ничего вызвать кроме сострадания», – возразила ей великолучанка.