Общество

Судебные приставы окажут бесплатную юридическую помощь детям в Псковской области

Судебные приставы примут участие в оказании бесплатной юридической помощи детям в Псковской области 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Во Всероссийский день правовой помощи детям сотрудники регионального управления примут участие в оказании бесплатной правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителям и лицам, желающим принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Судебные приставы будут оказывать юридическую помощь с 14:00 до 17:00 на следующих площадках:

– Псков:

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» по адресу: улица Юбилейная, 67А,

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» по адресу: улица Алтаева 2,

МАОУ «Гуманитарный лицей» по адресу: улица Ленина, 10,

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по адресу: улица Максима Горького, 23а.

– Великие Луки:

Управление образования администрации города Великие Луки по адресу: улица Дружбы, 31,

МАОУ Лицей №11 по адресу: проспект Гагарина, 9, корпус 2,

МБОУ СОШ №13 по адресу: улица Дружбы, 33/20,

МАОУ Кадетская школа по адресу: улица Клевцова, 2,

ГБОУ ПО «Великолукская средняя школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке» по адресу: проспект Гагарина, 61,

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, г. В. Луки» по адресу: улица Половская, 3.

– Великолукский район:

МОУ «Булынинская средняя школа» по адресу: деревня Булынино, улица Победы, 4.

– Гдовский район:

МБОУ «Гдовская СОШ» по адресу: Гдов, улица Ленина, 14.

– Дновский район:

МОУ «Гимназия» по адресу: Дно, улица Петрова, 55.

– Красногородский район:

МБОУ «Красногородская СШ» по адресу: Красногородск, улица Советская, 50.

– Куньинский район:

МБУ «Районный культурный центр» (актовый зал) по адресу: Кунья, улица Дзержинского, 17.

– Невельский район:

ГБОУ ПО «Специальное учебно-воспитательное учреждение» по адресу: Невель, улица Гвардейская, 120.

– Новосокольнический район

МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, 8.

– Опочецкий район:

Структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» по адресу: Опочка, улица Коммунальная, 4А.

– Островский район:

МБОУ «СШ № 1» по адресу: Остров, улица Освобождения, 1а.

– Печорский район:

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» по адресу: Печоры, улица Свободы, 27

– Порховский район:

ГБОУ ПО «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» по адресу: Порхов, проспект Ленина, 2

– Псковский район:

«Детская деревня – SOS Псков» по адресу: деревня Борисовичи, улица Сержанта Коровина, 1.

– Пушкиногорский район:

МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» по адресу: Пушкинские Горы, улица Лермонтова, 13.

– Себежский район:

МБОУ «Себежская ООШ» по адресу: Себеж, улица Красноармейская, 15.

– Стругокрасненский район:

МБОУ «Струго-Красненская СОШ» по адресу: Струги Красные, улица Жертв Революции, 7А.

День правовой помощи проводит управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области совместно с комитетом юстиции Псковской области и другими государственными органами региона в целях реализации положений федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ, учитывая социальную значимость данного направления.