ФОКОТ планируют построить в псковской Родине к июлю 2023 года

Темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) в деревне Родина проверила глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района
Ранее, в связи с неисполнением условий договора и отклонениями от графика работ, был расторгнут контракт с подрядчиком. Его занесли в реестр недобросовестных поставщиков.
Администрация района провела необходимые процедуры по определению нового подрядчика, теперь ФОКОТ строит местная компания.
Строители активно занимаются планировочными и дренажными работами, подготавливают площадку к бетонированию, идет подготовка к установке системы освещения.
Источник финансирования - областной и муниципальный бюджеты.
Строительство планируется завершить в июле 2023 года.