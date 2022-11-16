Общество

В Пскове пройдёт отборочный этап конкурса «Лига Лекторов»

Региональный очный отборочный этап всероссийского конкурса «Лига Лекторов» общества «Знание» пройдет в Пскове в субботу, 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

»Этот этап организован впервые в истории интеллектуального состязания и охватывает 76 городов страны. В региональном отборе участвуют просветители, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра. Конкурсантам предстоит публичное выступление перед членами регионального экспертного совета. Победители пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители», – говорится в сообщении.

Очный региональный отборочный этап даст возможность как можно большему количеству просветителей выступить на местных площадках и поделиться знаниями с жителями регионов. Конкурсанты из Псковской области будут выступать в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

«В Псковской области много талантливых людей, которые не только сами постоянно развиваются, повышают уровень профессионализма, но и поддерживают других на этом пути, занимаются наставничеством, участвуют в образовательных и просветительских проектах для молодежи. И замечательно, что конкурс "Лига Лекторов" дает таким людям возможность показать себя. Мы охотно предоставили площадку для регионального отборочного этапа конкурса, будем поддерживать наших земляков и надеяться на их победу в финале», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Среди выступающих есть педагоги дошкольных учреждений и школьные учителя, научные сотрудники вузов, профессиональный редактор и даже чтец аудиокниг. Лекторы имеют научные звания, являются участниками и победителями различных всероссийских и международных конкурсов, активно участвуют в молодежных просветительских проектах. Темы выступления самые разные — от истории налогов до секретов дизайна, особенностей робототехники и зарождения космонавтики.

«Не зря говорят, что знание — сила! Просвещенный, разносторонний человек лучше понимает, чего он хочет от жизни, быстрее справляется с поставленными задачами, не унывает перед трудностями, имеет высокий уровень культуры. И очень важно, чтобы в Псковской области было как можно больше таких людей, чтобы они зажигали своим энтузиазмом, стремлением к познанию других вокруг себя, особенно молодежь, от которой зависит будущее нашего региона и всей страны. Российское общество "Знание" создает все условия для этого, и, без сомнения, региональный этап конкурса „Лига Лекторов“ откроет нам новые имена талантливых просветителей», — отметил врио председателям комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Участники отборочного этапа «Лиги Лекторов» в Псковской области продемонстрируют навыки публичных выступлений перед представителями регионального Экспертного совета. Их оценят по нескольким критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции.

«Мы впервые проводим очный региональный этап, чтобы знание было доступно жителям каждого региона России. У Российского общества „Знание“ огромная аудитория, и я уверен, что для всех тем, которые будут освещать участники, найдутся заинтересованные слушатели и мы услышим увлекательные, интересные лекции. Хочу пожелать участникам „Лиги Лекторов“ верить в себя и свои способности, тогда волнение не помешает выступить с лекцией именно так, как задумано. Помните, что каждая ступень конкурса — это не только еще один шаг к победе, но и рост ваших профессиональных навыков», — напутствовал конкурсантов генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отметим, что в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» подали более 9 тысяч заявок на участие из 88 регионов Российской Федерации. Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны соревнуются в публичных выступлениях.

Конкурсанты представляют лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Участники проходят многоступенчатый отбор, включающий оценку видеолекций, подготовленных участниками, региональный очный этап и полуфинал, а затем финал в Москве.

Результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023-го стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона «Лиги Лекторов». По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.