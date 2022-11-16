Общество

Нацпроекты реализовали почти на 70% в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по реализации национальных проектов в среду, 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В заседании приняли участие руководители профильных управлений правительства региона, областных комитетов, ряда муниципальных образований.

Михаил Ведерников открыл заседание с анализа ситуации в регионе.

«Кассовое исполнение основных мероприятий достигло 68%, что практически на 12 пунктов выше, чем месяц назад. Тем не менее существующие показатели нельзя назвать хорошим результатом, и декабрь обещает быть непростым. Сейчас строительные мероприятия с каждой неделей будут замедляться. Времени для активных работ остается все меньше. Прошу использовать каждый день с максимальной эффективностью», — заметил Михаил Ведерников. Вместе с тем глава региона добавил, что устранены многие ошибки, которые были разобраны на предыдущих совещаниях.

Михаил Ведерников также обратил внимание глав муниципальных образований на то, что по требованию прокуратуры проектный офис начал составлять рейтинг по ведению муниципалитетами претензионной работы.

Согласно предварительным результатам, несколько районов практически не уделяют внимания этому направлению. «Таким образом, они в полной мере не отстаивают интересы жителей, не добиваются эффективной траты средств. Много раз говорил, насколько это принципиально важно. Итоги рейтинга будут подведены к концу года», — заметил губернатор. В связи с этим Михаил Ведерников порекомендовал руководству муниципальных образований получить рекомендации проектного офиса, как не оказаться в «красной зоне».

«Эффективность траты бюджетных средств контролирует не только правительство области, но и правоохранительный блок, в первую очередь прокуратура. Надеюсь, что все отработают так, чтобы ни к кому не было замечаний», - уточнил губернатор.

В рамках заседания руководители региональных комитетов, кураторы отдельных направлений доложили о проектах, которые испытывают наибольшие трудности с реализацией. Участники совещания проанализировали ход работ на наиболее сложных объектах, оценили возможные риски неосвоения средств, совместно выработали меры по решению острых вопросов.

По итогу обсуждения Михаил Ведерников призвал глав муниципалитетов, руководителей исполнительных органов региона усилить контроль, отслеживая реализацию проектов в ручном режиме. «Нужно жить этими объектами, максимально контролировать подрядчиков. Пусть повышают темпы. Если от нас нужны дополнительные решения, обращайтесь, будем их принимать. Отрабатываете так, чтобы потом никому не было стыдно, и никто не искал виноватых», — заключил Михаил Ведерников.