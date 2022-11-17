Общество

Интерактивный стенд со следами животных появился в Полистовском заповеднике

Интерактивный стенд со следами животных появился в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Полистовский заповедник» / «ВКонтакте»

«Продолжаем наполнять экокласс в Гоголёво интерактивными стендами. Установили следы Полистовских обитателей на берёзовых спилах. Можно сначала угадать зверя или птицу, а потом проверить себя по их изображениям. Или сравнить размер своей ладони со следом животного», - рассказали в заповеднике.

Проект экокласса под открытым небом «Полистовье на ладони» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Ранее сообщалось, что двух десятимесячных медвежат - самца по кличке Нестор-Поль и самку с именем Лодеюшка Гордеевна - выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника.