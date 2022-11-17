Общество

Военнослужащие Псковской области уравнены в правах и мерах поддержки

Все категории граждан Псковской области, которые проходят службу по контракту, мобилизованные и добровольцы уравнены в своих правах и в мерах поддержки. Соответствующий указ подписан губернатором области Михаилом Ведерниковым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день все эти категории, семьи, могут пользоваться теми мерами поддержки, которые применялись для мобилизованных: первоочередное зачисление в школы и детские сады, освобождение от родительской платы за детские сады, освобождение от оплаты питания в школах и освобождение на два года от транспортного налога.

«Это справедливо, разницы быть не должно, все в одинаковых условиях защищают нашу страну, нашу Псковскую область с оружием в руках. Все эти категории граждан получают по 195 тысяч рублей»», - пояснил свое решение глава региона.

Меры социальной поддержки для служащих по контракту и добровольцев будут действовать с начала принятия мер социальной поддержки семей мобилизованных, уточнил Михаил Ведерников.