Общество

Власти не смогли помочь женщине найти могилу её бабушки на Мироносицком кладбище

Место захоронения Маланьи Васильевой 1894 года рождения не смогли установить в Пскове. На сайт губернатора Псковской области поступило обращение от внучки умершей, которая попросила оказать содействие в поисках могилы её родственницы.

«Большая просьба найти захоронение бабушки Васильевой Маланьи Ивановны 24 декабря 1894 года —25 октября 1969 года, точно похоронена в Пскове на Мироносицком кладбище», - написала женщина.

На обращение ответил глава Пскова Борис Елкин. Он отметил, что каждое захоронение на территориях кладбищ Пскова регистрируется уполномоченным лицом в книге установленной формы. До 10 января 2017 года регистрация захоронений осуществлялась муниципальным предприятием города «Комбинат благоустройства».

«Комбинат благоустройства передал администрации города Пскова книги регистрации захоронений, за исключением ранее утраченных и утерянных. Книга регистрации захоронений на территории Мироносицкого кладбища (город Псков, улица Коммунальная, 13) за 1969 год передана не была. Иных средств учёта и хранения информации не имеется», - написал Борис Елкин.

При этом он добавил, что сотрудник административно-хозяйственного отдела администрации города Пскова выезжал на Мироносицкое кладбище с целью обнаружения каких-либо признаков разыскиваемой могилы методом обхода территории. «Предпринятые меры к результатам не привели. Указание места захоронения Васильевой М. И. не представляется возможным», - заключил градоначальник.