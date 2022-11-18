Общество

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1943 пациента с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 14, за весь период – 125 426. Выздоровели от заболевания 22 псковича, всего – 123 222.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: