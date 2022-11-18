Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1943 пациента с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 14, за весь период – 125 426. Выздоровели от заболевания 22 псковича, всего – 123 222.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41051/5
- Великие Луки –18224/4
- Бежаницкий район –1608/0
- Великолукский район –2848/0
- Гдовский район –2253/1
- Дедовичский район –3084/1
- Дновский район –1022/0
- Красногородский район –1129/0
- Куньинский район –1067/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5650/2
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6092/0
- Палкинский район –1272/0
- Печорский район –2978/0
- Плюсский район –1972/0
- Порховский район –4556/1
- Псковский район –9706/0
- Пустошкинский район –1581/0
- Пушкиногорский район –1803/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2995/0
- Стругокрасненский район –2122/0
- Усвятский район –747/0