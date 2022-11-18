Общество

В Пскове началась заблаговременная подготовка к пожароопасному сезону

В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2023 года в Пскове началась заблаговременная подготовка. Глава города Пскова, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Борис Елкин подписал соответствующее распоряжение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу управлению городского хозяйства администрации города Пскова поручено определить перечень противопожарных мероприятий, осуществляемых на городской территории и в городских лесах с момента схода снежного покрова, а также достаточность финансовых средств для их реализации.

Комплекс противопожарных мероприятий по подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону и финансовые средства на их реализацию необходимо запланировать управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Информирование населения города на противопожарную тематику поручено комитету по делам ГОиЧС совместно с отделом по работе со СМИ администрации города Пскова.