Михаил Ведерников ответил на вопросы о мерах поддержки военнослужащих и их семей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал комментарии по теме поддержки участников специальной военной операции и их семей. Как сообщил глава региона в своем традиционном еженедельном обращении, на этой неделе было принято решение распространить действие соответствующего Указа не только на мобилизованных, но также на военнослужащих и добровольцев.
В дальнейшем в адрес губернатора поступило несколько уточняющих вопросов.
«Спрашивали, распространяются ли меры поддержки на пограничников. Речь идёт о поддержке только активных участников СВО, а не обо всех военнослужащих в принципе. После возвращения из зоны проведения специальной военной операции меры поддержки также действовать уже не будут», - рассказал Михаил Ведерников.
От также ответил на вопрос, можно ли воспользоваться льготами на детский сад, если дети военнослужащему не родные.
По его словам, много вопросов поступило по транспортному налогу, потому что по нему уже пришли платёжные извещения, и некоторые уже их оплатили.
«Платить по ним не нужно. Все списки переданы в налоговое ведомство, коллеги будут по ним ориентироваться. При этом, если машина числится на супруге мобилизованного, то она должна подать заявление в налоговую об освобождении от уплаты налога.
То же касается тех, кто уже оплатил налог. Для возврата средств нужно подать заявление после 1 декабря.
И, наконец, уточняли, могут ли воспользоваться льготами на оплату детского сада те семьи военнослужащих, у которых в Пскове прописка временная. Да, могут. Льготы распространяются на всех, кто зарегистрирован в регионе», - заключил губернатор.