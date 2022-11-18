Общество

Михаил Ведерников ответил на вопросы о мерах поддержки военнослужащих и их семей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал комментарии по теме поддержки участников специальной военной операции и их семей. Как сообщил глава региона в своем традиционном еженедельном обращении, на этой неделе было принято решение распространить действие соответствующего Указа не только на мобилизованных, но также на военнослужащих и добровольцев.

В дальнейшем в адрес губернатора поступило несколько уточняющих вопросов.

«Спрашивали, распространяются ли меры поддержки на пограничников. Речь идёт о поддержке только активных участников СВО, а не обо всех военнослужащих в принципе. После возвращения из зоны проведения специальной военной операции меры поддержки также действовать уже не будут», - рассказал Михаил Ведерников.

От также ответил на вопрос, можно ли воспользоваться льготами на детский сад, если дети военнослужащему не родные.

«Да, конечно, можно. Семья есть семья», - сообщил глава области.

По его словам, много вопросов поступило по транспортному налогу, потому что по нему уже пришли платёжные извещения, и некоторые уже их оплатили.

«Платить по ним не нужно. Все списки переданы в налоговое ведомство, коллеги будут по ним ориентироваться. При этом, если машина числится на супруге мобилизованного, то она должна подать заявление в налоговую об освобождении от уплаты налога.

То же касается тех, кто уже оплатил налог. Для возврата средств нужно подать заявление после 1 декабря.

Это можно сделать несколькими способами: в территориальном налоговом органе; через личный кабинет налогоплательщика; через сайт налог гов точка ру; или через Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

И, наконец, уточняли, могут ли воспользоваться льготами на оплату детского сада те семьи военнослужащих, у которых в Пскове прописка временная. Да, могут. Льготы распространяются на всех, кто зарегистрирован в регионе», - заключил губернатор.