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День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел отмечают сегодня в России

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8 ноября в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. Раньше на основании приказа МВД России от 26 октября 2011 года № 1101 он назывался «День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России».

Ежегодно в этот день вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.

В МВД помнят о погибших коллегах, оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи с жильем, организации учебы и отдыха для детей. Всего под патронажем МВД находится свыше 39 тысяч семей погибших сотрудников, в которых воспитываются около 3 тысяч несовершеннолетних детей.

Сегодня в эту скорбную дату слова сочувствия и искреннего соболезнования семьям погибших и пострадавшим выражают руководство МВД России, представители силовых структур и власти. Традиционно проходят торжественные и памятные мероприятия во всех регионах страны. Сотрудники полиции вспоминают погибших товарищей и склоняют головы перед их памятью.

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