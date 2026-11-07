Врач рассказал, что хаммам нельзя посещать после инфаркта или инсульта

Хаммам не рекомендуется посещать людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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«Не стоит идти в хаммам людям с тяжелыми сердечно‑сосудистыми заболеваниями, особенно с перенесенным инфарктом в остром и недавнем периоде, нестабильной стенокардией, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелой гипертонией, которая плохо корректируется лекарствами, а также с недавно перенесенным инсультом», — сказал Александр Умнов.
По его словам, высокая влажность и тепло увеличивают нагрузку на сердце, расширяют сосуды, меняют распределение крови в организме, и для больного сердца это серьезное испытание.
Врач добавил, что с осторожностью хаммам должны посещать люди с варикозной болезнью в выраженной стадии, тромбофлебитом и повышенной склонностью к тромбообразованию, пишет «Газета.ru».
«Тепло может усугубить застой в венах и повысить риск отрыва тромба. Не рекомендуется парная и мыльный зал при обострении любых хронических болезней, при высокой температуре, при острой инфекции, при обострении бронхиальной астмы и хронических болезней легких, при обострении псориаза, экземы и других кожных заболеваний в стадии воспаления, при открытых ранах, ожогах и после свежих операций», — подчеркнул Александр Умнов.