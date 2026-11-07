 
Общество

Врач рассказал, что хаммам нельзя посещать после инфаркта или инсульта

0

Хаммам не рекомендуется посещать людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Не стоит идти в хаммам людям с тяжелыми сердечно‑сосудистыми заболеваниями, особенно с перенесенным инфарктом в остром и недавнем периоде, нестабильной стенокардией, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелой гипертонией, которая плохо корректируется лекарствами, а также с недавно перенесенным инсультом», — сказал Александр Умнов.

По его словам, высокая влажность и тепло увеличивают нагрузку на сердце, расширяют сосуды, меняют распределение крови в организме, и для больного сердца это серьезное испытание.

Врач добавил, что с осторожностью хаммам должны посещать люди с варикозной болезнью в выраженной стадии, тромбофлебитом и повышенной склонностью к тромбообразованию, пишет «Газета.ru».

«Тепло может усугубить застой в венах и повысить риск отрыва тромба. Не рекомендуется парная и мыльный зал при обострении любых хронических болезней, при высокой температуре, при острой инфекции, при обострении бронхиальной астмы и хронических болезней легких, при обострении псориаза, экземы и других кожных заболеваний в стадии воспаления, при открытых ранах, ожогах и после свежих операций», — подчеркнул Александр Умнов.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026