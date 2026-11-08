В ВОЗ рассказали о симптомах нового штамма коронавируса PJ.2.1

Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут быть схожи с простудой или гриппом, необходимо проводить тестирование, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», - заявили агентству в ВОЗ.

Там отметили, что в тех случаях, когда установление причины заболевания может повлиять на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения, может потребоваться проведение тестирования.

Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили РИА Новости, что риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. В ВОЗ отметили, что внимательно следят за распространением нового штамма, пишет РИА Новости.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова ранее рассказала РИА Новости, что сильные боли в горле и более длительный упадок сил после болезни могут отличать новый штамм коронавируса PJ.2.1 от других разновидностей.