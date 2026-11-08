Арт-объекты создадут на набережной в Пскове на основе преданий и сказок

Арт-объекты на основе сказок и преданий планируется создать на набережной реки Великой в Пскове, сообщил в Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображение: Михаил Ведерников / Мах

Он сообщил, что в рамках разработанного бренда объявлялось сразу три конкурса и один из них – «А вот ещё одна история была…». С его помощью планируется оживить набережную реки Великой, а также создать маршрут, основанный на малоизвестных сказках и легендах региона.

«Рад, что идея нашла тёплый отклик. Мы уже собрали более 300 историй со всех уголков области. Это древние предания, семейные воспоминания и городские байки. Каждая по-своему уникальна и открывает наш регион с неожиданной стороны. Например, в Пыталовском районе рассказывают о блуждающей сосне в деревне Рогово, которая стережёт крынку с золотыми монетами. На Порховской земле стоят курганы – по преданию, это спящие богатыри, охраняющие покой края. А в Опочецком районе живёт трогательная легенда о любви Велики и Опоки, чьи слёзы и каменная стена дали жизнь полноводной реке», - сообщил Михаил Ведерников.

Делиться историями губернатор призвал в комментариях.

Затем, по его словам, эксперты отберут лучшие, на их основе создадут арт-объекты и малые архитектурные формы, которые появятся на набережной. А с помощью аудиогида каждый сможет прикоснуться к истории региона.

«Давайте вместе создадим новую добрую традицию и ещё один повод влюбиться в наш край», - заключил Михаил Ведерников.