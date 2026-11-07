В МВД рассказали о вербовке подростков с помощью онлайн-игр

Вербовщики, в том числе иностранные спецслужбы, в онлайн-играх начинают вовлекать подростков в свою деятельность с небольших просьб. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов.
Он также добавил, что мошенники находят своих жертв среди молодежи благодаря онлайн-играм, они изначально нацелены на коммуникацию среди пользователей.
В связи с этим, по словам Филиппа Немова, любое дистанцинное общение в онлайн-играх должно быть под сомнением, пишет ТАСС. «Абсолютно верный и правильный вывод о том, что там, где дистанционно, там, где ты не знаешь, кто с тобой коммуницирует на том конце игры, условно говоря, да, это недостоверно. И это все должно быть под сомнением», - сказал он.