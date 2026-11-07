В МВД рассказали о вербовке подростков с помощью онлайн-игр

Вербовщики, в том числе иностранные спецслужбы, в онлайн-играх начинают вовлекать подростков в свою деятельность с небольших просьб. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов.

«Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: "Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга, а на какой машине он едет?", "А забери, пожалуйста, у моего друга", "Передай мне" и так далее, и так далее". Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных иностранных служб», — сказал Филипп Немов на сессии по кибербезопасности детей и молодежи в рамках международной недели «Народы России. Молодежный день».

Он также добавил, что мошенники находят своих жертв среди молодежи благодаря онлайн-играм, они изначально нацелены на коммуникацию среди пользователей.

«Как только мы с вами в игре начинаем коммуницировать, я уже для вас становлюсь как бы "знакомым" и как бы "другом"», - объяснил начальник управления. Также им присуща анонимность и полная доступность.

В связи с этим, по словам Филиппа Немова, любое дистанцинное общение в онлайн-играх должно быть под сомнением, пишет ТАСС. «Абсолютно верный и правильный вывод о том, что там, где дистанционно, там, где ты не знаешь, кто с тобой коммуницирует на том конце игры, условно говоря, да, это недостоверно. И это все должно быть под сомнением», - сказал он.