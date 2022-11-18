Общество

Команда кулинарного шоу оценила блюда ресторана «Покровский»

Команда кулинарного шоу «Повара на колёсах» оценила блюда ресторана «Покровский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведении.

«Минули выходные, а для команды ресторана "Покровский" это был настоящий звездный час! Знаменитые шеф-повара Виталий Тихонов и Денис Крупеня не только дегустировали блюда ресторана, в числе которых были нежный щучьи котлеты с брусничным конфитюром, бургундские улитки с домашним зеленым маслом и багетом, но и полностью работали над заготовками для финального баттла на нашей кухне!» – отметили сотрудники отеля.

Шеф-повара, посетившие кухню «Покровского», имеют целый ряд кулинарных регалий, известны далеко за пределами России, а их кулинарные подвиги отмечены не одним только шоу.

Денис Крупеня известен не только как шеф-повар ресторана Wine&Crab (был отмечен гидом «Мишлен»), но и как фуд-стилист, фотограф и авторитетный профессионал с большим опытом.

Виталий Тихонов - преподаватель кулинарной школы «Еда», финалист Taste the World by Etihad. Трудился в качестве шеф-повара рыбного ресторана «Кнутхольмен» (Норвегия), стажировался в таких трёхзвездочных скандинавских ресторанах, как Noma, Maaemo, Geranium. Ныне шеф-повар скандинавского ресторана Møs.

В ресторане «Покровский» высоко отметили визит гостей, их профессионализм и теплое общение. «Стать частью такого события – это важный и приятный титул для нашего ресторана», – добавили в «Покровском».

Фото: Борис Елкин / Telegram

Напомним, съемочная команда Первого канала для съемки тревел-шоу «Повара на колёсах» приехала в Пскове 17 ноября.