Общество

Госдума рассмотрит законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы, сообщила член комитета ГД по социальной политике Светлана Бессараб.

Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции либерал-демократов.

«Урегулирование новогодних праздников - одна из давних тем ЛДПР. Вопрос о введении выходного 31 декабря основатель ЛДПР Владимир Жириновский поднимал даже на встрече с президентом. Хотя сам Жириновский всегда работал и 31 декабря, он прекрасно понимал, что большинство граждан в последний день года уже озабочены домашними хлопотами, а не работой, и сделать этот день выходным - совершенно логично и оправдано», - сообщили в пресс-службе.

В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.