Общество

Российский диетолог поделился секретами правильного гарнира

Если правильно подобрать гарнир, можно не беспокоиться о фигуре и быть спокойным за здоровье, считает врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Поэтому эксперт рекомендует часто менять основное блюдо. Так, по словам Бобровского, нужно соблюдать правило пяти гарниров, поэтому в течение недели на столе должно быть пять разных гарниров. Это объясняется тем, что один единственный продукт не может содержать всего необходимого разнообразия белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, пишет RuNews24.

При этом в качестве главного блюда врач рекомендует использовать не макароны, рис, гречку или картофель, а овощи, которые, кроме приятного вкуса, дают при меньшем количестве съеденного ощущение сытости.

Также диетолог советует использовать разные приправы, которые меняют вкус блюда.