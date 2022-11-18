Общество

Начинается видеотрансляция новой программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Городская среда, общественные пространства и улично-дорожная сеть, вопросы, пожелания и жалобы, проблемы и пути их решения — об этом будут рассказывать ведущие нового проекта: активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.

В рамках первого выпуска они обсудят решения межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова: где появятся новые дорожные знаки, куда перенесут пешеходный переход, как обеспечат безопасность возле Детской школы искусств?

Трансляция завершена.