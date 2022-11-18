Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы этого выпуска:

Корпоративы неуместны: откажутся ли псковские трудовые коллективы от празднования Нового года?

Деньги счет любят: 24 ноября Псковское областное Собрание рассмотрит проект регионального бюджета в первом чтении.

Кто ушел, а кто пришел: Елена Жгут «переехала» в администрацию Псковского района, а у муниципальных бань появился новый начальник.

Традиционные семейные ценности: может ли закон повлиять на отношение детей к родителям?

И, как всегда, в нашей программе прозвучат комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.