Общество

Экскурсию по пожарному поезду провели для псковских студентов

Студенты Псковского агротехнического колледжа посетили пожарный поезд станции «Псков». Он оснащён средствами связи, источниками электрической энергии, в нём имеется пожарное вооружение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В ходе встречи сотрудники объяснили гостям, что пожарный поезд - серьёзная боевая единица, в его составе имеются цистерны с водой и вагон-насосная станция, и что пожарный поезд предназначен для тушения пожара не только на железных дорогах, но и в непосредственной близости от них, а также для оказания помощи в бедствиях по запросу МЧС России, крушениях, лесных пожарах, наводнениях и других стихийных бедствиях.

К месту происшествия один такой поезд может доставить сразу от 120 до 240 тонн воды. Здесь находится оборудование не только для тушения пожаров, но и для осаждения паров опасных химических веществ в местах аварий, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Студентам также рассказали о карауле, который каждые сутки несут 4-5 человек. Они могут работать в «автономном режиме», для этого имеется бесперебойная система энергоснабжения, запас еды и воды.

Ребята побывали и внутри ярко-красного пожарного поезда, где увидели нахождение пожарно-технического вооружения, расположение цистерны-хранилища с водой и пенообразователя, дыхательные аппараты.

«Несмотря на то, что студенты много раз были в пожарных частях и видели пожарную технику, но и от экскурсии на пожарный поезд они получили огромный заряд положительных эмоций. Многие из них уже сейчас знают, что свяжут свою жизнь со спасением и в этот раз они увидели и узнали, что на железной дороге тоже есть место отваге и смелости для борьбы со стихией огня!» - добавили в МЧС.