Общество

Премьера нового проекта «ГорДозор» на «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пилотного выпуска урбанистической программы «ГорДозор», который вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 ноября.

Городская среда, общественные пространства и улично-дорожная сеть, вопросы, пожелания и жалобы, проблемы и пути их решения — об этом будут рассказывать ведущие нового проекта: активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.

В рамках первого выпуска они обсудят решения межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова: где появятся новые дорожные знаки, куда перенесут пешеходный переход, как обеспечат безопасность возле Детской школы искусств?