Общество

Псковские многодетные семьи предупредили об изменении срока мер соцподдержки

Изменения при предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям вступают в силу с 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Теперь меры социальной поддержки устанавливаются на 12 месяцев, а не на три года как это было ранее. Кроме того, гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг не будет предоставляться, а назначенное ранее пособие будет прекращено.

Для подачи заявления и получения дополнительной информации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Вся информация по адресам и телефонам размещена на сайте комитета по ссылке.