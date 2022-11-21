Общество

Гости Полистовья смогут послушать звучание пород местных деревьев

Интерактивный стенд с породами местных деревьев на спилах появился в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Полистовский заповедник» / «ВКонтакте»

«Устанавливаем ещё один стенд о полистовских лесах. Здесь можно увидеть основные породы наших деревьев на спилах, послушать, как они звучат, сравнить плотность и структуру древесины», - рассказали о стенде в заповеднике.

Конструкцию установили в экоклассе под открытым небом «Полистовье на ладони», проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Ранее сообщалось, что в Полистовском заповеднике появился интерактивный стенд со следами животных.