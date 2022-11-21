Общество

Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю

3 811 раз псковичи обращались за помощью к сотрудникам скорой медпомощи с 14 по 20 ноября. Об этом сообщается в группе Псковской станции скорой помощи в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой помощи

Так, за неделю медики выезжали 369 раз на оказание помощи в общественные места, 628 раз родители вызывали скорую помощь детям. За прошедшую неделю медики 22 раза выезжали по вопросам COVID-19.

Кроме того, скорая помощь 36 раз выезжала на места дорожно-транспортных происшествий и 20 раз на пожары. За неделю было совершено два полета санитарной авиации.