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Общество

Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю

21.11.2022 19:12|ПсковКомментариев: 0

3 811 раз псковичи обращались за помощью к сотрудникам скорой медпомощи с 14 по 20 ноября. Об этом сообщается в группе Псковской станции скорой помощи в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой помощи 

Так, за неделю медики выезжали 369 раз на оказание помощи в общественные места, 628 раз родители вызывали скорую помощь детям. За прошедшую неделю медики 22 раза выезжали по вопросам COVID-19.

Кроме того, скорая помощь 36 раз выезжала на места дорожно-транспортных происшествий и 20 раз на пожары. За неделю было совершено два полета санитарной авиации.

Теги: #Псковская область #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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