Общество

Возобновится ли работа рентген-кабинета на улице Петровской в Пскове, рассказали в облздраве

Работа рентгенологического кабинета на улице Петровской в Пскове будет возобновлена. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Обратите, пожалуйста, внимание, что в детской поликлинике на улице Петровской уже второй год не работает рентген-кабинет. В нём сделали ремонт, но, видимо, не качественно, и произошло частичное обрушение. Возможно ли как-то повлиять на ускорение решения этого вопроса? Очень неудобно пользоваться рентгеном на улице Кузнецкой», - рассказала женщина на сайте губернатора.

Отвечая на обращение, Марина Гаращенко сообщила, что работа рентгенологического кабинета временно приостановлена. «По окончании претензионных разбирательств работа кабинета возобновится. Приносим извинения за временные неудобства», - добавила глава профильного комитета.