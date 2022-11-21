Общество

Сотрудники «Псков-Полимера» прошли выездную диспансеризацию

Выездная диспансеризация стартовала на предприятии ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) 21 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор предприятия Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Пройти выездную диспансеризацию могли все желающие сотрудники.

«Это мероприятие мы организовали совместно с Псковской межрайонной больницей. Оно проводится впервые, но уже вызвало большой интерес со стороны коллектива фабрики. Вся процедура занимает порядка 15 минут. За это время врачи успевают оценить здоровье человека по основным показателям», – отметил директор ООО «Псков-Полимер».

В их числе: клинический и биохимический анализы крови, флюорография, маммография и ЭКГ.

«Просто и удобно, а главное - экономит время, и не нужно тратить его на поход в медучреждение», – подчеркнула Юрий Сорокин.

Он также добавил, что при необходимости выездную диспансеризацию повторят.