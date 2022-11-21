Общество

Псковский проект по созданию музея истории оккупации представят на международном форуме

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова приняла участие в Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика», который начал свою работу в городе Гатчина Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Видео: Государственный архив Псковской области

«В центре внимания – материалы судебных процессов 2020–2022 годов, а это Новгородская, Псковская, Ростовская, Ленинградская области, Республика Крым, Санкт-Петербург. Кроме того, коллеги поделятся опытом сохранения исторической правды. Псков, к примеру, представит проект по созданию Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов», - рассказала руководитель архива.

Форум стал продолжением форумов «Уроки Нюрнберга» в Москве и «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

«Мероприятие приурочено к годовщине Нюрнбергского трибунала. Санкт-Петербург и Ленинградская область выбраны как территория, на которой размах геноцида в отношении мирных советских граждан по жестокости и охвату не имел равных – более 2,5 млн человек», – отметили организаторы.

Его участниками стали руководители архивов, музеев, образовательных учреждений, исследователи, поисковики, представители общественных организаций, педагоги.