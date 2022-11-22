Общество

Терапевт рассказал о плюсах отсутствия температуры при простуде

Отсутствие температуры при простуде можно считать хорошим признаком, так как это говорит о сильном иммунитете. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, чаще всего повышение температуры говорит о воспалительном процессе, начавшемся в организме.

Высокая температура – это своего рода метод борьбы с инфекцией. Но в ряде случаев ОРВИ и грипп проходят без температуры, сообщает RuNews24.

Такое проявление говорит о том, что иммунная система человека начала работать на начальном этапе болезни, когда инфекционный агент был встречен лейкоцитами на первой линии обороны – слизистой. В таком случае отсутствие температуры говорит о том, что болезнь протекает нормально.

Поэтому в тех случаях, когда состояние человека улучшается и не происходит повышение температуры, можно не беспокоиться, добавил врач.