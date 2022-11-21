Общество

15 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

15 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 471 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 20 пациентов, всего – 123 286.

Смотрите также Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: