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Общество

Доставка товаров из интернет-магазинов стала одной из самых популярных услуг Почты России

22.11.2022 16:58|ПсковКомментариев: 0

Доставка товаров из интернет-магазинов стала одной из самых популярных услуг Почты России. Об этом рассказала директор Псковского филиала «Почты России» Дарья Цилина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Достаточно распространенным остается обмен между физическими лицами, но и, конечно же, расширение и появление новых интернет-магазинов, разных маркетплейсов увеличивает количество отправлений, которые люди получают через почту. Кому-то просто удобен такой формат – не ходить по магазинам, а сделать свой заказ дистанционно и получить его в максимальной близости», – рассказала Дарья Цилина.

Она отметила, что в последние годы на Почте России расширяются онлайн-сервисы, а одной из самых популярных услуг является простая электронная подпись.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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